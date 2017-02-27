27.02.2017 / 15:00



В мариупольских школах насильно кормят детей, – А.Голтвенко

В настоящее время в школах Мариуполя проводятся проверки качества предоставляемого питания. Однако в некоторых школах, узнав о проверках, заведующие столовыми в сговоре с директором школ насильно заставляют детей кушать.

Об этом в ходе внеочередного заседания постоянной комиссии Мариупольского городского совета по вопросам образования с руководством управления образования и представителями предприятий, обеспечивающих питание школьников, заявил первый заместитель Мариупольского городского головы Александр Голтвенко, передает ilich.in.ua

«Нужно навести порядок в школьных столовых. Поэтому директора школ должны провести разъяснительные беседы с персоналом столовых» , – сказал Александр Голтвенко.

Он также отметил, что в случае выявления принудительного приема пищи школьников, администрация учебного учреждения будет наказана.

Александр Голтвенко считает, что в договорах между школой и предприятием питания следует внести дополнительные функции: чем должны кормить детей и что должны продавать в школах. В случае нарушений предприятие должно заплатить штраф.