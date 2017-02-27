27.02.2017 / 14:30



Мариупольцы вошли в состав исполкома Федерации бокса Украины (ФОТО)







24 февраля в Виннице прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса Украины, на которой переизбрали президента ФБУ. Также был сформирован новый состав его исполкома, куда вошли двое мариупольцев.

Единогласно президентом федерации на новый олимпийский цикл был избран Владимир Степанович Продивус. А в состав исполкома вошли: начальник управления по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета Давид Табатадзе и чемпион Европы, бронзовый призер Чемпионата Мира, Мастер спорта международного класса Анатолий Микулин.