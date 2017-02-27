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27.02.2017 / 10:53
В Мариуполе разработали концепцию развития велоинфраструктуры (ФОТО)
В Мариуполе прислушались к пожеланиям велосипедистов и разработали концепцию расположения дорожек и стоянок в городе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Как рассказал архитектор Фонда развития Мариуполя Евгений Хаян, разработан проект, включающий в реконструкцию улиц и проспектов города велопарковки и дорожки.
«ФРМ как генератор идей предложил реконструировать улицы согласно пожеланиям Велосипедной ассоциации Мариуполя. В частности, есть проект участка от ул. Казанцева до Куприна. Чтобы мариупольцы не ездили по ногам сидящих на лавочках, как сейчас на Левом берегу», - сказал он.
Согласно концепции, велодорожки предложено выделить цветом и зелеными насаждениями, чтобы не мешать пешеходам.
Однако, по словам Евгения Хаяна, строительством будет заниматься не ФРМ.
«Примется эта концепция или нет – зависит от руководства города и области. Есть желание велосипедистов, есть требования, положено начало в этом направлении. Сколько средств и когда примется решение о реализации проекта, покажет время», - уточнил он.
Как отметил председатель ВАМ Вадим Гололобов, проектов по велоинфраструктуре сегодня немало.
«В частности, кроме этого проекта по благоустройству, в Мариуполе планируется проведение и велокубка Украины. Пока возможность провести соревнования есть только в районе мечети. Мы ожидаем 120 участников», - сказал он.