27.02.2017 / 10:53



В Мариуполе разработали концепцию развития велоинфраструктуры (ФОТО)















В Мариуполе прислушались к пожеланиям велосипедистов и разработали концепцию расположения дорожек и стоянок в городе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказал архитектор Фонда развития Мариуполя Евгений Хаян, разработан проект, включающий в реконструкцию улиц и проспектов города велопарковки и дорожки.

«ФРМ как генератор идей предложил реконструировать улицы согласно пожеланиям Велосипедной ассоциации Мариуполя. В частности, есть проект участка от ул. Казанцева до Куприна. Чтобы мариупольцы не ездили по ногам сидящих на лавочках, как сейчас на Левом берегу», - сказал он.

Согласно концепции, велодорожки предложено выделить цветом и зелеными насаждениями, чтобы не мешать пешеходам.

Однако, по словам Евгения Хаяна, строительством будет заниматься не ФРМ.

«Примется эта концепция или нет – зависит от руководства города и области. Есть желание велосипедистов, есть требования, положено начало в этом направлении. Сколько средств и когда примется решение о реализации проекта, покажет время», - уточнил он.

Как отметил председатель ВАМ Вадим Гололобов, проектов по велоинфраструктуре сегодня немало.