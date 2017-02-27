27.02.2017 / 09:56



В Мариуполе разместят информацию об ответственных за мусорные контейнеры

Мариупольцы узнают, кто ответит за бардак у мусорных контейнеров, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Начальник инспекции по благоустройству городского совета Сергей Марчук сообщил, что в ближайшее время на каждой придомовой площадке с контейнерами для ТБО на территории Мариуполя будут размещены таблички с указанием лиц, ответственных за ее содержание.

