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27.02.2017 / 09:56
В Мариуполе разместят информацию об ответственных за мусорные контейнеры
Мариупольцы узнают, кто ответит за бардак у мусорных контейнеров, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Начальник инспекции по благоустройству городского совета Сергей Марчук сообщил, что в ближайшее время на каждой придомовой площадке с контейнерами для ТБО на территории Мариуполя будут размещены таблички с указанием лиц, ответственных за ее содержание.
Также для жителей города станут доступны контактные номера телефонов, по которым они смогут в случае необходимости проинформировать об обнаруженных недостатках.