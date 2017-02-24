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24.02.2017 / 17:15
В Мариуполе состоится hard rock фестиваль «Лютый фест»
Сегодня, 24 февраля, в Приморском районе Мариуполя - в Городском Дворце культуры «Чайка» состоится масштабный фестиваль альтернативной музыки, передает ilich.in.ua.
Участниками фестиваля будут мариупольские группы «14 дней», «16 килобайт», «Garage», «ArmadaTones».
Дворец культуры «Чайка» представляет группа Thylacineproject, исполняющая музыку в стиле alternative-groove-funk - как свои композиции, так и кавер-версии на известные песни мировых «звезд».
"14 дней" и "16 килобайт" – играют в уже полюбившемся мариупольской публике стиле – панк. Группы "Garage" и "Armada Tones" исполняют музыку более близкую к classic и hard-rock, а также progressiverock.
Гость мероприятия - львовский коллектив "Привокзальный подвал" – их стиль панк с элементами фольк-музыки.
Начало в 18:00