24.02.2017 / 17:15



В Мариуполе состоится hard rock фестиваль «Лютый фест»







Сегодня, 24 февраля, в Приморском районе Мариуполя - в Городском Дворце культуры «Чайка» состоится масштабный фестиваль альтернативной музыки, передает ilich.in.ua.



Участниками фестиваля будут мариупольские группы «14 дней», «16 килобайт», «Garage», «ArmadaTones».

Дворец культуры «Чайка» представляет группа Thylacineproject, исполняющая музыку в стиле alternative-groove-funk - как свои композиции, так и кавер-версии на известные песни мировых «звезд».

"14 дней" и "16 килобайт" – играют в уже полюбившемся мариупольской публике стиле – панк. Группы "Garage" и "Armada Tones" исполняют музыку более близкую к classic и hard-rock, а также progressiverock.

Гость мероприятия - львовский коллектив "Привокзальный подвал" – их стиль панк с элементами фольк-музыки.



Начало в 18:00