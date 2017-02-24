24.02.2017 / 16:40



Мариупольским кинологическим центром заинтересовались специалисты международного уровня (ФОТО)















На личный прием к руководителю полиции Донетчины пришла руководитель общественной организации «Кинологический клуб Азов» Людмила Ляшова, передает ilich.in.ua ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

Людмила Николаевна рассказала, что то, чем сегодня занимается полиция Донетчины, оказалось созвучным с тем, что делает она, – развивает школу для детей «Юный хэндлер» (хендлинг – искусство показа собаки на выставке) и около 25 лет занимается работой с собаками.

С 1993 года она возглавляет филиал Кинологического союза Украины в Мариуполе, который в течение многих лет успешно представляет страну за рубежом. Судья международной категории FCI, советник президента КСУ, она узнала, что в Мариуполе открылся современный кинологический центр полиции, и просто не могла остаться в стороне. По ее словам, его открытие – это прорыв в развитии работы с собаками, который выходит далеко за пределы Мариуполя и области.

«Вы создали «Лигу будущих полицейских», а мы – школу «Юного хендлера». В этой школе учатся взаимопониманию дети и собаки. Совместно, мы можем проводить много мероприятий, совместных показательных выступлений, акций. Единственная цель – работа с подрастающим поколением» , - обратилась она к генералу.

Гостья так же заверила, что правоохранители всегда могут рассчитывать на нее и ее коллег в плане консультационной помощи.