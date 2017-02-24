24.02.2017 / 15:55



В мариупольскую полицию сообщили о выстреле в маршрутку с пассажирами

Мариупольцы сообщили о выстреле по маршрутке, двигавшейся по проспекту Строителей, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

В полицию вчера вечером с разницей в 15 минут об этом поступило сразу два сообщения.





Мариупольские правоохранители уточнили, что сначала жители сообщили о том, что по маршрутному автобусу выстрелил неизвестный. Потом в милицию с заявлением о повреждении стекла обратился водитель. Следователи не выявили следов применения оружия.





Полицейские начали проверку для выяснения, чем было повреждено стекло авто, а также что объединяет этот инцидент с тем, что уже случился в середине февраля примерно в этом же районе.