24.02.2017 / 15:31



Приморский район продолжает борьбу со стихийной торговлей

В Приморском районе продолжается работа по предотвращению стихийной торговли и нелегальной продажи подакцизной группы товаров. За неделю проведено 11 рейдов, сообщает пресс-служба горсовета, передает lich.in.ua.

Проверку провела Приморская районная администрация совместно с инспекцией по благоустройству городского совета, ветеринарной службой и правоохранительными органами. За неделю проведено 9 рейдов по предотвращению стихийной торговли и 2 - по выявлению объектов, в которых осуществляется реализация ликероводочной продукции с нарушением.

«По результатам проверки представители соответствующих служб составили 5 административных протоколов по ст. 160 – стихийная торговля, 2 протокола за продажу подакцизных товаров с нарушениями. Материалы по факту выявленных нарушений направили на рассмотрение административной комиссии и в суд» , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на момент проведения проверки по адресам: пр. Строителей, 60, ул. Кронштадтская, 1-4, пр. Нахимова, 116 - стихийной торговли не было обнаружено. Рейды продолжатся.