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24.02.2017 / 14:53

Блокада может оставить без работы сотрудников ММК Ильича, - эксперт

Блокада в Донбассе стала ударом для мариупольского гиганта ММК им. Ильича, который в последние два года и без того находится в ослабленном состоянии. Об этом в эфире ТРК "Донбасс" рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua

«Уже сейчас в связи с блокадой и обстрелами Авдеевки, прежде всего комбинат Ильича почувствовал последствия, потому что на 80% комбинат зависим от поставок кокса с АКХЗ. То, что это предприятие значительно меньше производит и поставляет кокс на ММКИ, уже привело к тому, что часть мощностей была законсервирована. Естественно, завод делает все, чтобы не допустить сокращения персонала, но нужно понимать, что это не может длиться вечно. Рабочие места находятся под риском», - отметил Александр Каленков.

По словам эксперта, и блокада, и обстрелы приводят к мультиэффекту и отрицательные моменты только усиливаются. Он напомнил общий контекст, в котором находится наш   горно-металлургический комплекс: за прошлый и позапрошлый год цены на мировом рынке сильно упали, а ведь 80% продукции ГМК Украины идет на экспорт.

«Мы крайне зависимы от рынков глобальных. Цены на этих рынках в прошлом году находились на уровне 12-летних минимумов, жесточайшая конкуренция на мировых рынках, предприятия борются за каждый доллар в себестоимости. В том году цены немножко поднялись, но не достигли докризисного уровня, и это позволило предприятиям немного нарастить производство. К сожалению, компенсировать кризис не получилось. И вот в этих условиях, когда предприятие находится на грани, когда финансовый результат за прошлые годы был минусовым, когда предприятие работает и так в убыток, любое удорожание себестоимости сырья приводит к тому, что предприятие становится неконкурентоспособным», - заключил эксперт.

  
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15:22 Донетчину превратят в стройплощадку
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