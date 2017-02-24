24.02.2017 / 10:27



В Мариуполе проводят термосканирование муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности (ФОТО)











USAID начало термосканирование 40 мариупольских муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Проект USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» стартовал вчера. Специалисты агентства приступили к тепловизионной съемке на улице и внутри объектов. Все работы планируют завершить до конца отопительного сезона.