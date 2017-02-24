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Главная / Лента новостей / В Мариуполе проводят термосканирование муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности (ФОТО)

24.02.2017 / 10:27

В Мариуполе проводят термосканирование муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности (ФОТО)





USAID начало термосканирование 40 мариупольских муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Проект USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» стартовал вчера. Специалисты агентства приступили к тепловизионной съемке на улице и внутри объектов. Все работы планируют завершить до конца отопительного сезона.

В пресс-службе горсовета сообщили, что специалисты проводят термографию, делают термосканирование объектов и раздают опросные листы для работников этих учреждений. После этого будет проведено полное техническое обследование.  Через неделю в город приедут четыре бригады, которые сделают полный замер теплофизических характеристик. После этого будет составлен энергопаспорт и оформлена документация для ремонта зданий.

  
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