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24.02.2017 / 10:27
В Мариуполе проводят термосканирование муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности (ФОТО)
USAID начало термосканирование 40 мариупольских муниципальных зданий в рамках аудита энергоэффективности, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Проект USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» стартовал вчера. Специалисты агентства приступили к тепловизионной съемке на улице и внутри объектов. Все работы планируют завершить до конца отопительного сезона.
В пресс-службе горсовета сообщили, что специалисты проводят термографию, делают термосканирование объектов и раздают опросные листы для работников этих учреждений. После этого будет проведено полное техническое обследование. Через неделю в город приедут четыре бригады, которые сделают полный замер теплофизических характеристик. После этого будет составлен энергопаспорт и оформлена документация для ремонта зданий.