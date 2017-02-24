24.02.2017 / 09:15



Для мариупольцев открыт круглосуточный Контакт-центр по вопросам электроснабжения

ДТЭК запустил контакт-центр для круглосуточного консультирования всех своих клиентов в Мариуполе – как населения, так и юридических лиц, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Клиенты ДТЭК Донецкоблэнерго из Мариуполя первыми в Донецкой области смогут получить ответы по всем вопросам электроснабжения, позвонив по единому телефону 0 800 500 473, или написав письмо на электронный адрес callcenter@dtek.com. Очень важно, что все звонки – как с мобильных, так и со стационарных телефонов – бесплатны. Клиенты в телефонном режиме могут получить консультацию по счёту, передать показания прибора учёта, оставить заявку при возникновении аварии, а также узнать график проведения плановых работ и время работы компании. Контакт-центр работает круглосуточно, семь дней в неделю, без выходных и праздников», - говорится в сообщении.