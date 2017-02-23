23.02.2017 / 17:30



В Мариуполе планируют создать интеллектуальный центр, который объединит лучших педагогов и университеты

Как стратегически важно развивать работу с одаренными детьми в Мариуполе рассказала директор департамента образования горсовета Светлана Добровольская, сообщает пресс-служба горсовета, предает ilich.in.ua.

С каждым годом интеллектуальный потенциал мариупольских детей растет. Ребята прославляют родной город на престижных всеукраинских, международных олимпиадах, активно участвуют в грантовых программах и становятся авторами научных изобретений. Как результат - 7 детей-стипендиаты Президента Украины, а 19 – получают городскую стипендию.

По словам Светланы Добровольской, поиски одаренных детей начинаются еще в дошкольном возрасте. Со школьной скамьи в ребенке начинают воспитывать новатора, способного продуцировать идеи и проекты, который в старших классах будет участвовать в турнирах и конкурсах.

«Мы должны помочь ребенку реализовать себя. Одаренность заключается в том, чтобы показать детям правильный маршрут, в котором они будут развиваться. В конечном итоге ребенок получил ту профессию, которую он хочет, и реализует себя в том направлении, в котором имеет задатки» , - отметила директор департамента образования.

Она подчеркнула, что с одаренными детьми не просто работать, ведь они требует от своего педагога постоянного профессионального роста.

В связи с чем в Мариуполе планируют создать интеллектуальный центр, который объединит лучших педагогов и университеты для того, чтобы предоставить качественные услуги для тех ребят, которые хотят реализовать свои способности в определенном русле.

«Сопровождение одаренного ребенка профессором или доктором наук будет еще больше стимулировать на высокие результаты. Это дополнительная мотивация идти вперед» , - поделилась Светлана Добровольская.

Таким образом, Мариуполь работает над тем, чтобы дети получали не только качественные знания, но и могли раскрыть свой богатый потенциал.