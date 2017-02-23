23.02.2017 / 16:41



В Приморском районе изъяли товара на 30 000 грн.











В Мариуполе продолжается проверка объектов розничной продажи подакцизной группой товаров. Во время очередного рейда в Приморском районе изъято 569 бутылок спиртного на 30 265 грн, а также 10л. суррогатной спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В рамках распоряжения городского головы Вадима Бойченко, регулярно проводятся рейды по проверке лицензий на осуществление розничной торговли подакцизных товаров. В ходе рейда, организованного совместно с сотрудниками департамента экономики и спецподразделения ГФСУ «Фантом» установлен факт незаконной продажи алкогольных изделий в магазине «Пивная Лавка» по проспекту Лунина 25А/