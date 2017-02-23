23.02.2017 / 15:20



В Мариуполе будут посажены молодые деревья

В Приморском районе более 200 аварийных деревьев. Они высаживались одновременно с постройкой жилых домов. Их будут поэтапно заменять новыми насаждениями. Уже в этом году высадят 50 новых саженцев, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«На сегодняшний день деревья находятся в таком состоянии, когда с них могут падать ветки и сами они становятся трухлыми и могут в любой момент упасть» , - отметил председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров.

Он рассказал, что в районе множество деревьев высажено с нарушениями. Например, не соблюдено пятиметровое расстояние от фундамента домов, из-за чего он разрушается и в квартиры поступает меньше света.