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23.02.2017 / 15:20
В Мариуполе будут посажены молодые деревья
В Приморском районе более 200 аварийных деревьев. Они высаживались одновременно с постройкой жилых домов. Их будут поэтапно заменять новыми насаждениями. Уже в этом году высадят 50 новых саженцев, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
«На сегодняшний день деревья находятся в таком состоянии, когда с них могут падать ветки и сами они становятся трухлыми и могут в любой момент упасть», - отметил председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров.
Он рассказал, что в районе множество деревьев высажено с нарушениями. Например, не соблюдено пятиметровое расстояние от фундамента домов, из-за чего он разрушается и в квартиры поступает меньше света.
Более того, «В районе каждое второе дерево нуждается в подрезке. В этом году планируется высадить 50 новых деревьев. А для проведения дальнейшей высадки требуется расчистить территорию – убрать аварийные деревья и их корни», - пояснил председатель Приморской районной администрации.