23.02.2017 / 14:28



Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)

В результате блокады железной дороги в Донецкой области «Азовсталь» перестал получать кокс с АКХЗ. Об этом вчера в прямом эфире «МТВ» заявил генеральный директор "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, передает ilich.in.ua, со ссылкой на MRPL.CITY

По словам Энвера Цкитишвили, на данный момент комбинат "Азовсталь" имея заказов минимум на 80-85% мощности и работает только на 55% своих возможностей, а партнеры с комбината Ильича загруженны менее чем на 50%. Чтобы продолжать осуществлять цикличность производства, железнодорожный состав с сырьем делится между двумя комбинатами.

Он также отметил, что люди, нарушающие законы Украины (блокировщики – прим.), называют себя «патриотами Украины». По мнению Энвера Цкитешвили, патриоты Украины – это те люди, которые под обстрелами восстанавливают Авдеевский коксохимзавод, дающий тепло в дома горожан, помогают людям продуктами.