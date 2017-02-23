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Главная / Лента новостей / Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)

23.02.2017 / 14:28

Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)

В результате блокады железной дороги в Донецкой области «Азовсталь» перестал получать кокс с АКХЗ. Об этом вчера в прямом эфире «МТВ» заявил генеральный директор "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, передает ilich.in.ua, со ссылкой на MRPL.CITY

По словам Энвера Цкитишвили, на данный момент комбинат "Азовсталь" имея заказов минимум на 80-85% мощности и работает только на 55% своих возможностей, а партнеры с комбината  Ильича загруженны менее чем на 50%. Чтобы продолжать осуществлять цикличность производства, железнодорожный состав с сырьем делится между двумя комбинатами.

Он также отметил, что люди, нарушающие законы Украины (блокировщики – прим.), называют себя «патриотами Украины». По мнению Энвера Цкитешвили, патриоты Украины – это те люди, которые под обстрелами восстанавливают Авдеевский коксохимзавод, дающий тепло в дома горожан, помогают людям продуктами.

«Я за то, что бы люди решали свои проблемы только в законодательном поле… Если люди, которые находятся на рельсах ждут, что мы поднимем коллективы, пойдем освобождать рельсы– они ошибаются. Мы людей вталкивать в эти дрязги и разборки с людьми на рельсах не будем», - сказал гендиректор "«Азовстали»".

  
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15:20
В Мариуполе будут посажены молодые деревья
14:28
Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)
14:11
Мариупольские школьники смогут поучаствовать в «Академии молодого гражданина»
13:11
В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.
12:33
Массовая безработица, падение гривны и антиукраинские настроения, - эксперты о последствиях блокады в Донбассе
12:28
Мариупольские депутаты поддержали проект «Доступный город» (ФОТО)
11:23
Для ОСМД и ЖСК Мариуполя проведут тренинги по экономии средств и энергоэффективности (ВИДЕО)
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13:45 В Славянске пропавшую 5-летнюю девочку помогла найти школьница (ФОТО)
12:28 Почти 4 млн жителей Донбасса необходима гуманитарная помощь, - еврокомиссар
11:14 Львовская фолк-группа «Йорий Клоц» везет на Донбасс украинский этно-рок (ФОТО, ВИДЕО)
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