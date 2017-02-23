23.02.2017 / 14:11



Мариупольские школьники смогут поучаствовать в «Академии молодого гражданина»







Международный Республиканский Институт (IRI) приглашает ребят возрастом от 15 до 17 принять участие в учебной программе «Академия молодого гражданина», сообщает пресс-служба горсовета.



В Мариуполе занятия пройдут в апреле. Цель «Академии молодого гражданина» - подготовить выпускников школ к активному участию в свои громадах и политической деятельности для развития своего города и региона. Учебный курс будет состоять из практических занятий, диалога с лучшими тренерами и общественными экспертами политического лидерства, коммуникаций и личного развития. Обучение будет проходить в выходные дни с марта по октябрь.



Чтобы стать участником, необходимо до 3 марта заполнить анкету. На конкурсной основе до 10 марта отберут 22 человека из Мариуполя, Николаева, Днепра и Хмельницкого.

Заполнить анкету можно по данной ссылке.