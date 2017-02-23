Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 23 февраля 2017 года, Четверг
Флагман украинской металлургии
В мариупольском армспорте появляются новые имена
С полным металлургическим циклом
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.

23.02.2017 / 13:11

В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.







Утром в Мариуполе сильный дождь. А на месте, где два года назад упал замертво 27-летний спецназовец, - памятный знак. Вокруг – люди, которые пришли, чтобы почтить подвиг.

Сегодня на том самом месте, где погиб Виталий Мандрик, стоит камень – памятный знак, установленный по инициативе начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, чтобы мариупольцы помнили, кому обязаны своим будущим, сообщает ГУНП в Донецкой области, передает ilich.in.ua

«Еще когда-то говорили, что даже небо плачет за лучшими сынами нашей Родины. Хочу поблагодарить маме Виталия Мандрыка, Светлане Ивановне, за воспитание действительно достойного гражданина Украины, достойного сотрудника полиции, который положил свою жизнь ради безопасности мирных жителей Мариуполя и нашей страны. Был совершен поступок, достойный уважения», - обратился к присутствующим генерал Аброськин.

Минутой молчания правоохранители, местные власти, близкие, боевые товарищи погибшего почтили его память.

Виталий Мандрик получил ранение в голову и погиб на месте. Трое полицейских, даже будучи ранеными, начали преследование злоумышленников. Одного преступника тяжело ранили, он упал, второй террорист вернулся и выстрелом в голову убил своего напарника и скрылся.

«Поиском этого злоумышленника мы занимались месяц. Провели комплекс мероприятий, в результате установили его местонахождение. При задержании он покончил жизнь самоубийством, будучи переодетым в женскую одежду, насколько мы понимаем, планировал оставить Мариуполь под видом женщины. Осматривая машину, мы обнаружили килограммы взрывчатки. А уже работая в дальнейшем по этой террористической группе, мы выяснили, что именно они до этого взорвали мост в Мариуполе. Кроме того, мы задержали другого участника этой группы, который работал в местном вузе и делал для них взрывчатку. Благодаря нашим сотрудникам эта группа не выполнила то преступное задание, которое получила от своих хозяев», - отметил генерал.

Среди присутствующих был и командир спецподразделения с позывным «33-й».

«Ценой своей жизни и ценой крови своих товарищей он предупредил страшную трагедию, которая могла произойти из-за действия преступников, которые пришли к нам с мечом. Спасибо вам, Светлана Ивановна, что воспитали такого сына, который, не оглядываясь, отдал свою жизнь за нашу страну. Солдаты не гибнут, они просто перестают быть с нами», - отметил он.

Завершилось памятное мероприятие возложением цветов.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

23.02.2017


17:30   В Мариуполе планируют создать интеллектуальный центр, который объединит лучших педагогов и университеты


17:16   Минсоцполитики изменило форму заявления для справки переселенца


16:41   В Приморском районе изъяли товара на 30 000 грн.


16:16   Нас стабильно спасает «атомка» и гидроэнергетика, - вице-премьер


15:40   В Донетчине будут судить главного редактора газеты за сепаратистские статьи


15:20   В Мариуполе будут посажены молодые деревья


14:44   В Донетчине провозили серебра на «пол-лимона»


14:28   Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)


14:11   Мариупольские школьники смогут поучаствовать в «Академии молодого гражданина»


13:45   В Славянске пропавшую 5-летнюю девочку помогла найти школьница (ФОТО)


13:11   В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.


12:33   Массовая безработица, падение гривны и антиукраинские настроения, - эксперты о последствиях блокады в Донбассе


12:28   Почти 4 млн жителей Донбасса необходима гуманитарная помощь, - еврокомиссар


12:28   Мариупольские депутаты поддержали проект «Доступный город» (ФОТО)


11:23   Для ОСМД и ЖСК Мариуполя проведут тренинги по экономии средств и энергоэффективности (ВИДЕО)


11:14   Львовская фолк-группа «Йорий Клоц» везет на Донбасс украинский этно-рок (ФОТО, ВИДЕО)


10:02   Левобережная райадминистрация приглашает мариупольцев на «Масленицу»


09:43   Гуманитарный штаб выдал 850 тысяч детских продуктовых наборов


09:41   Мариупольские школьники могут принять участие в семинарах по политике и лидерству


09:07   На Донетчине ожидаются порывы ветра, - ГСЧС

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
23.02.2017
17:30
В Мариуполе планируют создать интеллектуальный центр, который объединит лучших педагогов и университеты
16:41
В Приморском районе изъяли товара на 30 000 грн.
15:20
В Мариуполе будут посажены молодые деревья
14:28
Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)
14:11
Мариупольские школьники смогут поучаствовать в «Академии молодого гражданина»
13:11
В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.
12:33
Массовая безработица, падение гривны и антиукраинские настроения, - эксперты о последствиях блокады в Донбассе
12:28
Мариупольские депутаты поддержали проект «Доступный город» (ФОТО)
11:23
Для ОСМД и ЖСК Мариуполя проведут тренинги по экономии средств и энергоэффективности (ВИДЕО)
10:02
Левобережная райадминистрация приглашает мариупольцев на «Масленицу»
09:41
Мариупольские школьники могут принять участие в семинарах по политике и лидерству
09:01
В Мариуполе изъяли более 200 бутылок спиртного и 10 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения
Все новости
Новости Украины и Мира
23.02.2017
17:16 Минсоцполитики изменило форму заявления для справки переселенца
16:16 Нас стабильно спасает «атомка» и гидроэнергетика, - вице-премьер
15:40 В Донетчине будут судить главного редактора газеты за сепаратистские статьи
14:44 В Донетчине провозили серебра на «пол-лимона»
13:45 В Славянске пропавшую 5-летнюю девочку помогла найти школьница (ФОТО)
12:28 Почти 4 млн жителей Донбасса необходима гуманитарная помощь, - еврокомиссар
11:14 Львовская фолк-группа «Йорий Клоц» везет на Донбасс украинский этно-рок (ФОТО, ВИДЕО)
09:43 Гуманитарный штаб выдал 850 тысяч детских продуктовых наборов
09:07 На Донетчине ожидаются порывы ветра, - ГСЧС
22.02.2017
16:33 В Донецкой области провозили «конопляные орехи»
15:29 «Укрзализныце» запретили повышать тарифы на грузовые перевозки
15:01 Заводы Донецкой области за неделю блокады недопроизвели 53 тыс. тонн стали, 44 тыс. тонн кокса и недополучили $21 млн.
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования