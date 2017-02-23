23.02.2017 / 13:11



В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.











Утром в Мариуполе сильный дождь. А на месте, где два года назад упал замертво 27-летний спецназовец, - памятный знак. Вокруг – люди, которые пришли, чтобы почтить подвиг. Сегодня на том самом месте, где погиб Виталий Мандрик, стоит камень – памятный знак, установленный по инициативе начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, чтобы мариупольцы помнили, кому обязаны своим будущим, сообщает ГУНП в Донецкой области, передает ilich.in.ua «Еще когда-то говорили, что даже небо плачет за лучшими сынами нашей Родины. Хочу поблагодарить маме Виталия Мандрыка, Светлане Ивановне, за воспитание действительно достойного гражданина Украины, достойного сотрудника полиции, который положил свою жизнь ради безопасности мирных жителей Мариуполя и нашей страны. Был совершен поступок, достойный уважения» , - обратился к присутствующим генерал Аброськин. Минутой молчания правоохранители, местные власти, близкие, боевые товарищи погибшего почтили его память. Виталий Мандрик получил ранение в голову и погиб на месте. Трое полицейских, даже будучи ранеными, начали преследование злоумышленников. Одного преступника тяжело ранили, он упал, второй террорист вернулся и выстрелом в голову убил своего напарника и скрылся. «Поиском этого злоумышленника мы занимались месяц. Провели комплекс мероприятий, в результате установили его местонахождение. При задержании он покончил жизнь самоубийством, будучи переодетым в женскую одежду, насколько мы понимаем, планировал оставить Мариуполь под видом женщины. Осматривая машину, мы обнаружили килограммы взрывчатки. А уже работая в дальнейшем по этой террористической группе, мы выяснили, что именно они до этого взорвали мост в Мариуполе. Кроме того, мы задержали другого участника этой группы, который работал в местном вузе и делал для них взрывчатку. Благодаря нашим сотрудникам эта группа не выполнила то преступное задание, которое получила от своих хозяев» , - отметил генерал. Среди присутствующих был и командир спецподразделения с позывным «33-й». «Ценой своей жизни и ценой крови своих товарищей он предупредил страшную трагедию, которая могла произойти из-за действия преступников, которые пришли к нам с мечом. Спасибо вам, Светлана Ивановна, что воспитали такого сына, который, не оглядываясь, отдал свою жизнь за нашу страну. Солдаты не гибнут, они просто перестают быть с нами» , - отметил он. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов.