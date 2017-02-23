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23.02.2017 / 12:33

Массовая безработица, падение гривны и антиукраинские настроения, - эксперты о последствиях блокады в Донбассе

Блокада железной дороги в Донбассе длится 29-й день. Вагоны с антрацитом простаивают на подъездах к блокпостам, украинские ТЭС перешли в режим жесткой экономии, а промышленники «замораживают» производство. О том, какие убытки нанесет государству блокада и какие неудобства придется терпеть обычным людям, MRPL.CITY рассказали эксперты, передает ilich.in.ua.

Раньше на склад Приднепровской ТЭС привозили 7 тысяч тонн угля ежедневно. С 11 февраля из-за блокады железной дороги не привезли ни тонны. На станции - режим экономии.

«Для экономии угля мы остановили один энергоблок из трех имеющихся. Это из расчета продлить работу станции для обеспечения теплом жителей Днепра. Если поставки не возобновить – через пару недель остановится еще один блок», - рассказывает главный инженер ДТЭК Приднепровская ТЭС Виктор Карпов.

Если это произойдет, пострадают жители одного из крупнейших городов Украины.

«В первую очередь почувствуют жители Днепра. Это его Левобережная часть, куда мы поставляем тепловую энергию. Это почти 300 тысяч населения. Они останутся без тепла. Днепр попадает как раз в число тех городов, где будут применяться веерные отключения», - говорит директор ДТЭК Приднепровская ТЭС Сергей Дегтяренко.

«Данного запаса угля хватит до конца марта. Потом может произойти неизбежный процесс — остановка станции», - отмечает начальник цеха ДТЭК Приднепровская ТЭС Сергей Фисак.

Эксперты посчитали: продолжение блокады может стоить работы полумиллиону человек. А вместе с семьями без средств к существованию останутся около двух миллионов украинцев. Ведь 544-х гривен в месяц (а именно столько составляет минимальное пособие по безработице) не хватит ни на еду, ни на оплату коммуналки. А вот нагрузка на госбюджет ляжет очень весомая.

«13 миллиардов гривен – это выплаты по безработице. Плюс давайте понимать, что простой предприятий из-за веерных отключений – это тоже дает крайне негативную реакцию для экономики. Это может составить падение ВВП от одного до двух процентов. Это падение еще и валютной выручки. Естественно, что при сокращении объемов валюты, заходящей в страну, начнет достаточно активно давить на гривну и ее обменный курс по отношению к доллару», - говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

А политолог Владимир Фесенко в свою очередь отмечает, что блокада не только больно ударит по украинской экономике, но и усилит антиукраинские настроения в обществе.

«Это удар по государству и стабильности государства. Это махновщина и это нас ослабляет перед Россией. Воинственные патриоты в конце концов объективно работают на российские интересы. Это может усиливать антиукраинские настроения у части населения. Вновь парадоксальный противоположный результат - будто бы во имя Украины это делается, а в конце концов работает против Украины и, скажем так, отвергает жителей Донбасса от Украины в результате таких вот действий», - считает Фесенко.

  
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15:20
В Мариуполе будут посажены молодые деревья
14:28
Энвер Цкитишвили: «Азовсталь» перестала получать кокс из Авдеевки (ВИДЕО)
14:11
Мариупольские школьники смогут поучаствовать в «Академии молодого гражданина»
13:11
В Мариуполе открыт памятный знак бойцу «Сокола» Виталию Мандрику.
12:33
Массовая безработица, падение гривны и антиукраинские настроения, - эксперты о последствиях блокады в Донбассе
12:28
Мариупольские депутаты поддержали проект «Доступный город» (ФОТО)
11:23
Для ОСМД и ЖСК Мариуполя проведут тренинги по экономии средств и энергоэффективности (ВИДЕО)
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