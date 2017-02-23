23.02.2017 / 12:28



Мариупольские депутаты поддержали проект «Доступный город» (ФОТО)







Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, постоянные комиссии рассматрели проект решения «Об утверждении городской целевой программы «Доступный город» на 2017 – 2021 годы, передает ilich.in.ua.

По словам главного специалиста отдела по гуманитарным вопросам Юлии Прилипиной, в Мариуполе проживает порядка 18 тысяч людей с инвалидностью, что составляет 7% всего населения города.

«Цель данной программы – формирование доступной среды жизнедеятельности для жителей с инвалидностью и маломобильного населения с целью их полноправного участия в жизни общества, реализации их гражданских, экономических, политических и других прав», - объяснила докладчик.

При разработке программы учитывались мнения и предложения людей с инвалидностью. В данном опросе приняли участие жители с разными видами недуга: слабослышащие, слабовидящие, передвигающиеся на колясках и другие.

В рамках программы «Доступный город» на 2017 год запланирована установка детских игровых и спортивных площадок для детей с ограниченными физическими возможностями. Уже определены 11 адресов, где появятся эти детские городки. Кроме того, на базе центров социальных служб для детей, семьи и молодёжи будет действовать служба «Социальное такси», для чего город приобретет специальный транспорт. В планах также оборудовать центральную взрослую и детскую библиотеки для посещения их маломобильными группами людей. Для перевозки людей, передвигающихся на колясках, планируется приобрести платформу для подъемника человека на коляске в вагон поезда. На реализацию программы в этом году планируется 5 миллионов гривен.