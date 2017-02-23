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23.02.2017 / 11:23
Для ОСМД и ЖСК Мариуполя проведут тренинги по экономии средств и энергоэффективности (ВИДЕО)
В Мариуполе специалисты USAID проведут тренинги для повышения экономии средств и улучшения энергоэффективности для ОСМД и ЖСК Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Об этом сообщил начальник отдела по вопросам энергоменеджмента городского совета Сергей Казаку. По его словам, представители USAID организуют консультирование по повышению энергоэффективности в жилом секторе. В настоящее время в центр поддержки ОСМД уже передана печатная продукция с информацией о путях решения проблем потери энергии в домах.
Сергей Казаку уточнил, что в буклетах разъясняется этапность действий жильцов от расчетов по термозащите строений до получения услуг банков для финансирования проектов.
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