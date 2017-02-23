23.02.2017 / 09:41



Мариупольские школьники могут принять участие в семинарах по политике и лидерству

Мариупольские школьники в возрасте от 15 до 17 лет могут принять участие в семинарах «Академии молодого гражданина», которые будут проходить в выходные дни с марта по октябрь 2017 года, передает MRPL.CITY со ссылкой на организаторов.

«Академия молодого гражданина» включает в себя практическое обучение для участников, возможность увидеть лучших тренеров и общественных экспертов политического лидерства, современных коммуникаций и личного развития», - говорится в сообщении.

В рамках серии двухдневных семинаров будут рассмотрены политическая система Украины, лидерство и личное развитие, современные коммуникации и публичные выступления, а также выборы и избирательная кампания.