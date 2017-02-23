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23.02.2017 / 09:01
В Мариуполе изъяли более 200 бутылок спиртного и 10 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения
В Мариуполе продолжаются проверки магазинов – выявляют незаконную торговлю подакцизными товарами.
Так, в Кальмиусском районе изъяли 224 бутылок спиртного на сумму более 5 тыс грн, а также 10 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
«В ходе очередного рейда, осуществленного совместно с сотрудниками Департамента экономики и структурных реформ городского совета и спецподразделением Государственной фискальной службы Украины «Фантом» установлен факт нелегальной продажи подакцизной группой товаров в магазине «Золотая Рыбка» по пр. Никопольский 52-А», - говорится в сообщении.
По словам Александра Клименко, в данном магазине отсутствует лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. В результате на частного предпринимателя был составлен административный протокол по ст.164-5 Кодекса Украины «Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца». Товар весь конфискован. Материалы дела передадут в суд.
Напомним, в городе регулярно проводят рейды по объектам розничной продажи подакцизной группой товаров. Предпринимателей проверяют исполнительные органы городского совета, сотрудники райадминистрации, ГФСУ «Фантом» и полиции. На данный момент, только с начала текущего года уже проведено 14 рейдов, проверено 23 объекта, изъято более 14 тыс подакцизной продукций на сумму 450 тыс грн, а также 160 л суррогатной спиртосодержащей жидкости.