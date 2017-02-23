23.02.2017 / 09:01



В Мариуполе изъяли более 200 бутылок спиртного и 10 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения











В Мариуполе продолжаются проверки магазинов – выявляют незаконную торговлю подакцизными товарами.

Так, в Кальмиусском районе изъяли 224 бутылок спиртного на сумму более 5 тыс грн, а также 10 л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«В ходе очередного рейда, осуществленного совместно с сотрудниками Департамента экономики и структурных реформ городского совета и спецподразделением Государственной фискальной службы Украины «Фантом» установлен факт нелегальной продажи подакцизной группой товаров в магазине «Золотая Рыбка» по пр. Никопольский 52-А», - говорится в сообщении.

По словам Александра Клименко, в данном магазине отсутствует лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. В результате на частного предпринимателя был составлен административный протокол по ст.164-5 Кодекса Украины «Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца». Товар весь конфискован. Материалы дела передадут в суд.