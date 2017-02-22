22.02.2017 / 17:41



Из-за блокады может прекратить работу Мариупольский порт, - директор предприятия

Блокада железной дороги в Донбассе ставит под угрозу работу Мариупольского порта. Об этом сообщил директор госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт" Александр Олейник в "Фейсбуке", передает ilich.in.ua ссылаясь на MRPL.CITY

«Вынужден констатировать, что с начала боевых действий в Донбассе Мариупольский порт оказался полностью отрезан от своих давних партнеров-грузовладельцев, которые хоть и зарегистрированы на территории Украины, но по политическим причинам не могут довезти свою продукцию до наших причалов. Таким образом, на сегодняшний день перевалочные мощности Мариупольского порта загружены лишь на 30%. И львиную долю наших грузов составляет продукция местных меткомбинатов им. Ильича и «Азовсталь». Если эти комбинаты не смогут более получать сырье для своей работы, то и Мариупольский порт будет вынужден остановиться» , - заявил Александр Олейник.

Тем не менее, добавил он, осознавая всю серьезность ситуации, порт продолжает бороться за каждого грузоотправителя, диверсифицировать грузопотоки и оставаться прибыльным предприятием, которое исправно платит налоги в бюджет.

«Надеюсь, что инициаторы блокады ж/д путей все-таки понимают: заставив остановиться мариупольские меткомбинаты, они лишат работы и наш порт. Далее, не имея гарантии окупаемости вложенных в развитие порта средств, от нас уйдут уже имеющиеся и потенциальные инвесторы. Все это приведет к тому, что несколько тысяч безработных портовиков пополнят ряды тысяч безработных металлургов. А это, вне всякого сомнения, вызовет социальный взрыв» , - отметил Олейник.