22.02.2017 / 17:35



Строительство новой асфальтосмесительной установки позволит начать капитальный ремонт дорог, - В.Бойченко

Из 640 км дорог с асфальтным покрытием в Мариуполе порядка 45% требуют капитального ремонта и еще 28% текущего ремонта. Для покрытия такого объема работ городу нужен собственный современный завод по изготовлению асфальта.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко на встрече с представителями французских компаний. По мнению мэра, существующие установки по изготовлению асфальта морально устарели и требуют замены, информирует пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«У нас отсутствует эффективная технология изготовления и укладки дорожного покрытия. Строительство новой асфальтосмесительной установки позволит начать капитальный ремонт дорог с минимальными затратами» , - сказал Вадим Бойченко, отметив, что наличие в городе собственного асфальтного завода также позволит начать ремонт пешеходного покрытия и строительство велосипедных дорожек.

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры Мариуполя, городской голова затронул тему обновления трамвайного парка. Так, более 60% трамваев выработали свой ресурс и половину времени работы находятся на ремонте. Кроме того, обновления требуют и трамвайные колеи, 80% которых находятся в аварийном состоянии.