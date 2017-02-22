22.02.2017 / 17:15



Мариупольские учебные учреждения теперь под прикрытием полиции











Форум «Сотрудничество ради безопасности детей» объединил стремление Национальной полиции и городской власти Мариуполя создать единый механизм действий, направленный на формирование безопасного пространства для детей, сообщает Мариупольский МО УПО в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Руководство областного главка полиции совместно с Мариупольским межрайонным отделом управления полиции охраны разработало проект оборудования тревожной сигнализации учебные заведения г.Мариуполя. Благодаря ему, во время учебно-воспитательного процесса дети будут находиться под защитой полиции, а имущество - под круглосуточной охраной. В настоящее время ведется работа по оборудованию охранной сигнализацией детских садов и школ города.

На сегодняшний день полиция охраны уже обеспечила около 40 учебных заведений тревожной сигнализацией. В случае возникновения нестандартных ситуаций, после нажатия на кнопку, наряд группы реагирования мгновенно прибывает в учебное заведение для выяснения тревожных обстоятельств.

«Необходимо со всей ответственностью относиться к вопросам обеспечения безопасности подрастающего поколения» , - полностью поддерживает уверенность начальника областного главка полиции Аброськина, начальник Мариупольского отдела полиции охраны В.Барабаш. – «Полиция охраны сделает все возможное, что бы в условиях близости к военным действиям, дети как можно меньше были склонны к нарушениям общественного порядка в родном городе» .

Потребность по усилению безопасности детей в учебных заведениях в полной мере осознана руководителями образовательных учреждений. Сотрудники полиции охраны, объезжая взяты под охрану учреждения, проводят с педагогами инструктаж пользования кнопкой тревожной сигнализации (КТС), предназначенной для экстренного вызова мобильной группы охраны.