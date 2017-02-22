22.02.2017 / 16:21



Завтра в Мариуполе половина Кальмиусского района останется без воды. Как сообщили в пресс-службе КП "Мариупольское ПУВКХ", в связи с ремонтными работами комбината Ильича, 23.02.17 с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по адресам: д/сад131, ОШ№21,44, пожарная часть 25, скорая помощь, водолечебница, гор.бол.№1, КНС№11, Ильич.рынок, Доменная 1-58, пер.Доменный 1-5, Деловая 1-7, Семашко 1-19, Челюскинцев 1-23, Радина 2-24, Левченко 1-9, О.Хасан 1-10, пр.Ильича 1-54, Австрийская 1-69, Сталеварная 1-14, Кокс.Массив 1-46, Мартеновский Массив 1-51, Заозерная 84-268, Профсоюзная 1-62, Биологический Массив 1-26, пер.Биологический 1-16, Зоологический 1-80, Урожайная 1-37, Мичурина 1-70, проезд Мичурина 1-14, Депутатская 1-24, Клубная 1-17, Бабушкина 1-25, пер.Прокатный 1-15, Луговая 1-38, Напорная 1-13, Надгорная 4-17, Пузырева 1-38, внутризаводская поликлиника.