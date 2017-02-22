22.02.2017 / 15:22



В Мариуполе полицейские обезоружили мать двоих детей (ФОТО)















Сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми получили информацию о том, что жительница Центрального района хранит дома опасные предметы. С письменного разрешения владелицы был проведен осмотр жилища, в ходе которого на шкафу полицейские нашли Ф-1 с запалом и патроны различного калибра россыпью, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



Больше года женщина подвергала опасности жизнь своих детей, сохраняя дома гранату. Правоохранители изъяли его вместе с патронами. По указанному факту начато досудебное расследование.

"Злоумышленница пояснила, что полтора года назад боеприпасы ей подарили знакомые, а чтобы случайно не травмировались дети, которые проживали вместе с ней в квартире, она положила их на высоте в неприметном месте", - говориться в сообщении.

