22.02.2017 / 14:32



Открылся Мариупольский кинологический центр



















Сегодня в Мариуполе открылся кинологический центр областной полиции, обучение питомцев в котором производится на немецком языке, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

Во время торжественного открытия, на котором присутствовали руководители города, полиции и представители металлургов, кинологический центр получил в подарок от гендиректора МК "Ильича" Юрия Зинченко породистого щенка, который стал одиннадцатым питомцем полицейских.

Начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин поблагодарил металлургов и власти Мариуполя за помощь в строительстве центра.

Генерал заявил, что никакая техника не заменит собак в поиске оружия и наркотиков. Начальник ГУНП Донецкой области подчеркнул, что благодаря питомцам центра правоохранители смогут более эффективно противодействовать попаданию лавины оружия с фронта в мирные регионы Украины. Он сообщил, что в кинологическом центре построено 24 вольера с будками. В десяти из них отпраздновали новоселье служебные собаки.

Кинологи уточнили, что две собаки уже завершили курс обучения по поиску оружия и боеприпасов.