22.02.2017 / 11:29



Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе

Мариуполь станет одним из самых защищенных городов в Украине. Об этом городской голова Вадим Бойченко рассказал на конференции в Киеве, сообщает MRPL.CITY со ссылкой на пресс-службу горсовета, передает ilich.in.ua

Рассказывая о проектах безопасности, которые воплощают в Мариуполе, Вадим Бойченко выделил два ключевых направления: внутренняя и внешняя защищенность города. Касаемо первой составляющей, он подчеркнул, что линию фронта удалось отодвинуть на несколько десятков километров от города. Более того, Мариуполь окружает несколько хорошо обустроенных рубежей защиты, которые являются гарантом мирной жизни.

«То, что Мариуполь мирный город – заслуга каждого мариупольца. Чтобы это понять, нужно это прожить. Мы сделали свой однозначный выбор. Мы за мир и развитие в составе Украины и другого пути у нас быть просто не может», - сказал мэр.

Кроме того, по словам градоначальника, сейчас в Мариуполе совместно с полицией реализуется два инновационных проекта, направленных на обеспечение безопасности людей внутри самого города. В рамках одного из них в Мариуполе устанавливается современное видеонаблюдение.