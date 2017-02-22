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Главная / Лента новостей / Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе

22.02.2017 / 11:29

Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе

Мариуполь станет одним из самых защищенных городов в Украине. Об этом городской голова Вадим Бойченко рассказал на конференции в Киеве, сообщает MRPL.CITY со ссылкой на пресс-службу горсовета, передает ilich.in.ua

Рассказывая о проектах безопасности, которые воплощают в Мариуполе, Вадим Бойченко выделил два ключевых направления: внутренняя и внешняя защищенность города. Касаемо первой составляющей, он подчеркнул, что линию фронта удалось отодвинуть на несколько десятков километров от города. Более того, Мариуполь окружает несколько хорошо обустроенных рубежей защиты, которые являются гарантом мирной жизни.

«То, что Мариуполь мирный город – заслуга каждого мариупольца. Чтобы это понять, нужно это прожить. Мы сделали свой однозначный выбор. Мы за мир и развитие в составе Украины и другого пути у нас быть просто не может», - сказал мэр.

Кроме того, по словам градоначальника, сейчас в Мариуполе совместно с полицией реализуется два инновационных проекта, направленных на обеспечение безопасности людей внутри самого города. В рамках одного из них в Мариуполе устанавливается современное видеонаблюдение.

«Это уникальный проект. Он выводит безопасность на качественно новый уровень. Важно, чтобы жители понимали – камеры не следят за вами, они вас защищают», - подчеркнул мэр.

  
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17:15
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16:21
Завтра в Мариуполе половина Кальмиусского района останется без воды.
16:10
Мариупольскую команду комиков экзаменовали киевские редакторы «Лиги смеха»
15:22
В Мариуполе полицейские обезоружили мать двоих детей (ФОТО)
14:32
Открылся Мариупольский кинологический центр
12:18
В Мариуполе открылся турнир памяти погибшего спецназовца (ФОТО)
11:29
Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе
11:05
В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков
10:23
В Мариуполе полиция защитила ребенка от пьяниц, захвативших детскую площадку
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16:33 В Донецкой области провозили «конопляные орехи»
15:29 «Укрзализныце» запретили повышать тарифы на грузовые перевозки
15:01 Заводы Донецкой области за неделю блокады недопроизвели 53 тыс. тонн стали, 44 тыс. тонн кокса и недополучили $21 млн.
14:01 Жителей неподконтрольного Донбасса подслушивали через офисную программу на гаджетах
12:29 Гуманитарная помощь Донетчине от латвийского народа
11:00 СБУ пресекла попытку вооружить блокировщиков Донбасса (ФОТО)
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