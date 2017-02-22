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Главная / Лента новостей / В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков

22.02.2017 / 11:05

В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков



Уже больше года центры социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета сотрудничают с Венгерской Экуменической Службой Помощи и Херсонской городской общественной организацией «Лига деловых и профессиональных женщин». Они предоставляют гуманитарную поддержку населению, пострадавшему от обстрелов и боевых действий в зоне антитеррористической операции в Донецкой области,об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В рамках программы Венгерской Экуменической Службы Помощи, благодаря финансовой поддержке международного фонда «ACT- Альянс», пострадавшие получат гуманитарную помощь в виде 850 продуктовых наборов, 850 гигиенических наборов и 80 наборов детской гигиены. Получателями помощи станут семьи вынужденных переселенцев, которые проживают в Мариуполе и жители поселков Сартана, Талаковка, Гнутово, Виноградное, Пионерское, Приморское, пострадавшие вследствие антитеррористической операции. Это самые нуждающиеся семьи, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и получают поддержку от городских социальных служб, таких категорий:

- лица из многодетных семей;

- лица, которые остались без средств на существование;

- люди преклонного возраста;

- люди с ограниченными возможностями;

- матери, которые самостоятельно воспитывают детей.

20 февраля на базе Левобережного районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи состоялась первая выдача гуманитарной помощи для 200 вынужденных переселенцев Левобережного района. На выдаче присутствовали представитель Венгерской Экуменической службы Помощи Янош Геревич и Херсонской городской общественной организации «Лига деловых и профессиональных женщин» Наталья Кравец.

  
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Строительство новой асфальтосмесительной установки позволит начать капитальный ремонт дорог, - В.Бойченко
17:15
Мариупольские учебные учреждения теперь под прикрытием полиции
16:21
Завтра в Мариуполе половина Кальмиусского района останется без воды.
16:10
Мариупольскую команду комиков экзаменовали киевские редакторы «Лиги смеха»
15:22
В Мариуполе полицейские обезоружили мать двоих детей (ФОТО)
14:32
Открылся Мариупольский кинологический центр
12:18
В Мариуполе открылся турнир памяти погибшего спецназовца (ФОТО)
11:29
Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе
11:05
В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков
10:23
В Мариуполе полиция защитила ребенка от пьяниц, захвативших детскую площадку
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16:33 В Донецкой области провозили «конопляные орехи»
15:29 «Укрзализныце» запретили повышать тарифы на грузовые перевозки
15:01 Заводы Донецкой области за неделю блокады недопроизвели 53 тыс. тонн стали, 44 тыс. тонн кокса и недополучили $21 млн.
14:01 Жителей неподконтрольного Донбасса подслушивали через офисную программу на гаджетах
12:29 Гуманитарная помощь Донетчине от латвийского народа
11:00 СБУ пресекла попытку вооружить блокировщиков Донбасса (ФОТО)
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