22.02.2017 / 11:05



В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков







Уже больше года центры социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета сотрудничают с Венгерской Экуменической Службой Помощи и Херсонской городской общественной организацией «Лига деловых и профессиональных женщин». Они предоставляют гуманитарную поддержку населению, пострадавшему от обстрелов и боевых действий в зоне антитеррористической операции в Донецкой области,об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В рамках программы Венгерской Экуменической Службы Помощи, благодаря финансовой поддержке международного фонда «ACT- Альянс», пострадавшие получат гуманитарную помощь в виде 850 продуктовых наборов, 850 гигиенических наборов и 80 наборов детской гигиены. Получателями помощи станут семьи вынужденных переселенцев, которые проживают в Мариуполе и жители поселков Сартана, Талаковка, Гнутово, Виноградное, Пионерское, Приморское, пострадавшие вследствие антитеррористической операции. Это самые нуждающиеся семьи, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и получают поддержку от городских социальных служб, таких категорий:

- лица из многодетных семей;

- лица, которые остались без средств на существование;

- люди преклонного возраста;

- люди с ограниченными возможностями;

- матери, которые самостоятельно воспитывают детей.