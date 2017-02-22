22.02.2017 / 10:23



В Мариуполе полиция защитила ребенка от пьяниц, захвативших детскую площадку Пьяная компания, захватившая детскую площадку в Мариуполе, не пускала туда детей, пришлось вмешаться полиции, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua. Как уточнили в пресс-службе областного главка полиции, 11-летний мальчик сообщил в колл-центр, что на детскую площадку, где он играл с друзьями, пришла компания пьяных мужчин и выгнала их. Пока группа полиции ехала на вызов, оператор центра находился на постоянной связи со школьником, следя, чтобы с детьми ничего не случилось. Копы восстановили порядок. В настоящее время нарушители привлекаются к административной ответственности. Правоохранители сообщили, что каждый день все больше детей пользуются защитой от опасности, а это свидетельствует, что их доверие к полиции увеличивается. Только за два последних дня за помощью в колл-центр к правоохранителям обратились 30 юных заявителей, а с начала года - более 240. В подавляющем большинстве дети обращаются в полицию с сообщениями о семейных ссорах (29% обращений) и с вопросами информационного характера, не связанными с правонарушениями (26%). Возраст юных заявителей, как правило, 14-18 лет. Каждый пятый ребенок, который обращается, - до 14 лет. Среди тех, кто нуждается в помощи, поровну юношей и девушек. Больше всего звонков от детей в колл-центр "102" поступает с 18:00 до 22:00, ни одного - с 06:00 до 11:00.