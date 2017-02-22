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22.02.2017 / 10:23

В Мариуполе полиция защитила ребенка от пьяниц, захвативших детскую площадку

Пьяная компания, захватившая детскую площадку в Мариуполе, не пускала туда детей, пришлось вмешаться полиции, сообщает MRPL.CITY передает ilich.in.ua.

Как уточнили в пресс-службе областного главка полиции, 11-летний мальчик сообщил в колл-центр, что на детскую площадку, где он играл с друзьями, пришла компания пьяных мужчин и выгнала их. Пока группа полиции ехала на вызов, оператор центра находился на постоянной связи со школьником, следя, чтобы с детьми ничего не случилось. Копы восстановили порядок.

В настоящее время нарушители привлекаются к административной ответственности.

Правоохранители сообщили, что каждый день все больше детей пользуются защитой от опасности, а это свидетельствует, что их доверие к полиции увеличивается. Только за два последних дня за помощью в колл-центр к правоохранителям обратились 30 юных заявителей, а с начала года - более 240. В подавляющем большинстве дети обращаются в полицию с сообщениями о семейных ссорах (29% обращений) и с вопросами информационного характера, не связанными с правонарушениями (26%). Возраст юных заявителей, как правило, 14-18 лет. Каждый пятый ребенок, который обращается, - до 14 лет. Среди тех, кто нуждается в помощи, поровну юношей и девушек. Больше всего звонков от детей в колл-центр "102" поступает с 18:00 до 22:00, ни одного - с 06:00 до 11:00.

  
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Строительство новой асфальтосмесительной установки позволит начать капитальный ремонт дорог, - В.Бойченко
17:15
Мариупольские учебные учреждения теперь под прикрытием полиции
16:21
Завтра в Мариуполе половина Кальмиусского района останется без воды.
16:10
Мариупольскую команду комиков экзаменовали киевские редакторы «Лиги смеха»
15:22
В Мариуполе полицейские обезоружили мать двоих детей (ФОТО)
14:32
Открылся Мариупольский кинологический центр
12:18
В Мариуполе открылся турнир памяти погибшего спецназовца (ФОТО)
11:29
Камеры не следят за вами, они вас защищают, - Бойченко о видеонаблюдении в Мариуполе
11:05
В Мариуполе выдали гуманитарные наборы внутренне перемещенным лицам и жителям мариупольских поселков
10:23
В Мариуполе полиция защитила ребенка от пьяниц, захвативших детскую площадку
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16:33 В Донецкой области провозили «конопляные орехи»
15:29 «Укрзализныце» запретили повышать тарифы на грузовые перевозки
15:01 Заводы Донецкой области за неделю блокады недопроизвели 53 тыс. тонн стали, 44 тыс. тонн кокса и недополучили $21 млн.
14:01 Жителей неподконтрольного Донбасса подслушивали через офисную программу на гаджетах
12:29 Гуманитарная помощь Донетчине от латвийского народа
11:00 СБУ пресекла попытку вооружить блокировщиков Донбасса (ФОТО)
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