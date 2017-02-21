21.02.2017 / 17:40



Председатели КСН помогают правосудию (ФОТО)











Председатели КСН могут совмещать работу с участием в рассмотрении гражданских производств в суде в качестве народных заседателей, сообщает пресс-служба горсовета , передает ilich.in.ua

При их участии происходит рассмотрение таких категорий, как признание физического лица безвестно отсутствующим или объявление его умершим, усыновление, принудительная госпитализация в лечебные учреждения людей с психическими расстройствами и больных туберкулезом и другие.

В Левобережном районе уже несколько председателей КСН знакомы с такой деятельностью.

«При каждом КСН создан совет профилактики, поэтому для нас работа с правонарушителями ненова. Но, заседая в суде в качестве народных заседателей, конечно, сначала было немного страшновато. Ведь приходилось рассматривать разные дела, в том числе и в отношении душевнобольных людей» , - говорит председатель КСН «Первомайский» Ирина Демченко.

В качестве примера она вспомнила случай, когда народным заседателям пришлось решать судьбу жителей Кальмиусского и Центрального районов, страдающих психическими заболеваниями.

«У таких людей наблюдается обострение болезни весной и осенью. Зачастую медикаментозное лечение на дому не приносит ожидаемого результата, а требуется изоляция пациентов в специализированное лечебное учреждение. Иногда приходится прибегать к принудительной госпитализации. На такое лечение суд выдает соответствующее решение» , - объясняет председатель КСН.

Приходилось народным заседателям и рассматривать вопросы опеки. Так, по договору на пожизненное содержание за пенсионером, проживающим на Левобережье, ухаживал сосед. Но через какое-то время неожиданно объявились родственники старика, которые стали претендовать на его жилплощадь.