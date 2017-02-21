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Главная / Лента новостей / В Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка

21.02.2017 / 17:13

В Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка



21-22 февраля 2017 года в Мариуполе по адресу ул.Левченко,10 (физкультурно-оздоровительный комплекс) будет проходить турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка - сотрудника спецподразделения «Сокол», который погиб 23 февраля 2015 года в Мариуполе, задерживая диверсантов, планировавших в городе теракт, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Откроет соревнования начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. В рамках первого дня турнира состоятся показательные выступления спортсменов из «Лиги будущих полицейских», перед собравшимися выступит оркестр ГУНП в Донецкой области, народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена», образцовый театр эстрадного танца «Релеве».

22 февраля, после финальных соревнований, состоится торжественное закрытие турнира, награждение победителей, участие в котором примет начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В рамках второго дня соревнований состоятся показательные выступления от глобальной федерации тхэквондо г.Мариуполя, театра боевых искусств «Белый Лотос», спортивного клуба «ПЕХКО». Также будет награжден самый активный участник «Лиги будущих полицейских», который решил посвятить свое службе в правоохранительных органах.

Приветствовать участников и победителей соревнований дети из «Лиги будущих полицейских», ансамбль барабанщиц ГУНП в Донецкой области, оркестр ГУНП в Донецкой области, народные коллективы города.

Открытие турнира: 21 февраля в 14:00
Закрытие: 22 февраля в 15:00

Главный судья соревнований – президент федерации рукопашного боя и смешанных единоборств г.Мариуполя, мастер спорта Украины по рукопашному бою Алексей Юдин.

  
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17:13
В Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка
16:33
В Мариуполе проведут аудит для повышения энергоэффективности в 40 муниципальных учреждениях
15:50
Завтра три мариупольские улицы останутся без воды
15:28
В Мариуполе «Автодор» отремонтирует 42 тыс. кв. метров (ФОТО)
14:41
В Мариуполе снимут с маршрутов аварийно опасный транспорт
13:49
В Мариуполе тестируют устройство диспетчеризации движения транспорта
12:30
Мариупольская команда КВН примет участие в проекте «Лига смеха» в Киеве
10:47
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16:35 На Донетчине полицейские изъяли партию марихуаны, оценочной стоимостью более 100 тысяч гривен (ФОТО)
16:02 В Донецкой области результатом проверок является дополнительное поступление в бюджет более 50 тыс. гривен
15:22 Метинвест вынужден остановить два предприятия из-за блокады Донбасса
14:42 Надо добиться долгосрочного прекращения огня на Донбассе, - Меркель
13:50 ОБСЕ хотят создать 20 зон безопасности на Донбассе
12:45 Германия передала для Авдеевки 2 дизель-генератора мощностью 600 кВт (ФОТО)
10:50 На неподконтрольную Донетчину пытались провезти партию телефонов iPhone 7
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