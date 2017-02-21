21.02.2017 / 17:13



В Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка







21-22 февраля 2017 года в Мариуполе по адресу ул.Левченко,10 (физкультурно-оздоровительный комплекс) будет проходить турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка - сотрудника спецподразделения «Сокол», который погиб 23 февраля 2015 года в Мариуполе, задерживая диверсантов, планировавших в городе теракт, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua .

Откроет соревнования начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. В рамках первого дня турнира состоятся показательные выступления спортсменов из «Лиги будущих полицейских», перед собравшимися выступит оркестр ГУНП в Донецкой области, народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена», образцовый театр эстрадного танца «Релеве».

22 февраля, после финальных соревнований, состоится торжественное закрытие турнира, награждение победителей, участие в котором примет начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В рамках второго дня соревнований состоятся показательные выступления от глобальной федерации тхэквондо г.Мариуполя, театра боевых искусств «Белый Лотос», спортивного клуба «ПЕХКО». Также будет награжден самый активный участник «Лиги будущих полицейских», который решил посвятить свое службе в правоохранительных органах.

Приветствовать участников и победителей соревнований дети из «Лиги будущих полицейских», ансамбль барабанщиц ГУНП в Донецкой области, оркестр ГУНП в Донецкой области, народные коллективы города.



Открытие турнира : 21 февраля в 14:00

Закрытие : 22 февраля в 15:00

Главный судья соревнований – президент федерации рукопашного боя и смешанных единоборств г.Мариуполя, мастер спорта Украины по рукопашному бою Алексей Юдин.