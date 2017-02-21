21.02.2017 / 16:33



В Мариуполе проведут аудит для повышения энергоэффективности в 40 муниципальных учреждениях

Теперь Мариуполь сотрудничает с Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Цель партнерства – повысить энергоэффективность зданий и оказать содействие в использовании источников чистой энергии в городе. В Мариуполе будут работать над объектами с высоким потреблением воды, газа и электричества для минимизации энергопотерь, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко отметил, что уже с завтрашнего дня специалисты проекта приступят к работе. Они проведут энергоаудит в 40 помещениях, которые потребляют большое количество ресурсов и дадут рекомендации по их правильному использованию.

«Результатом энергоаудита станет описание здания с точки зрения энергоэффективности. Также дадут соответствующие рекомендации, подберут и предложат грантовые проекты для города, чтобы данную работу можно было реализовать в полном объеме», - добавил Александр Голтвенко.

По словам директора департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского городского совета Ваагна Мнацаканяна, эксперты проекта проведут энергоаудиты не только муниципальных коммунальных систем, но и типовых многоэтажных домов. Городу будет оказана поддержка во внедрении системы энергетического менеджмента, разработке Плана действий постоянного энергетического развития и использования альтернативных источников энергии.

«Данные процедуры помогут сэкономить деньги городского бюджета. Мы будем рекомендовать проводить аудит и тем, кто перешел в ОСМД», - подчеркнул директор департамента.

Работы по аудиту проведут на протяжении отопительного сезона в 28 образовательных, 10 медицинских, культурных и спортивных учреждениях.