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21.02.2017 / 16:33

В Мариуполе проведут аудит для повышения энергоэффективности в 40 муниципальных учреждениях

Теперь Мариуполь сотрудничает с Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Цель партнерства – повысить энергоэффективность зданий и оказать содействие в использовании источников чистой энергии в городе. В Мариуполе будут работать над объектами с высоким потреблением воды, газа и электричества для минимизации энергопотерь, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко отметил, что уже с завтрашнего дня специалисты проекта приступят к работе. Они проведут энергоаудит в 40 помещениях, которые потребляют большое количество ресурсов и дадут рекомендации по их правильному использованию.

«Результатом энергоаудита станет описание здания с точки зрения энергоэффективности. Также дадут соответствующие рекомендации, подберут и предложат грантовые проекты для города, чтобы данную работу можно было реализовать в полном объеме», - добавил Александр Голтвенко.

По словам директора департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского городского совета Ваагна Мнацаканяна, эксперты проекта проведут энергоаудиты не только муниципальных коммунальных систем, но и типовых многоэтажных домов. Городу будет оказана поддержка во внедрении системы энергетического менеджмента, разработке Плана действий постоянного энергетического развития и использования альтернативных источников энергии.

«Данные процедуры помогут сэкономить деньги городского бюджета. Мы будем рекомендовать проводить аудит и тем, кто перешел в ОСМД», - подчеркнул директор департамента.

Работы по аудиту проведут на протяжении отопительного сезона в 28 образовательных, 10 медицинских,  культурных и спортивных учреждениях.

Помимо энергоаудита, USAID проведет  тренинги  и  поможет  реализовать информационную компанию по вопросам энергосбережения в жилищах, ответственного отношения граждан к использованию энергоресурсов и источников чистой энергии для сокращения использования традиционных видов топлива и снижения выбросов углекислого газа.

  
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В Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка
16:33
В Мариуполе проведут аудит для повышения энергоэффективности в 40 муниципальных учреждениях
15:50
Завтра три мариупольские улицы останутся без воды
15:28
В Мариуполе «Автодор» отремонтирует 42 тыс. кв. метров (ФОТО)
14:41
В Мариуполе снимут с маршрутов аварийно опасный транспорт
13:49
В Мариуполе тестируют устройство диспетчеризации движения транспорта
12:30
Мариупольская команда КВН примет участие в проекте «Лига смеха» в Киеве
10:47
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16:35 На Донетчине полицейские изъяли партию марихуаны, оценочной стоимостью более 100 тысяч гривен (ФОТО)
16:02 В Донецкой области результатом проверок является дополнительное поступление в бюджет более 50 тыс. гривен
15:22 Метинвест вынужден остановить два предприятия из-за блокады Донбасса
14:42 Надо добиться долгосрочного прекращения огня на Донбассе, - Меркель
13:50 ОБСЕ хотят создать 20 зон безопасности на Донбассе
12:45 Германия передала для Авдеевки 2 дизель-генератора мощностью 600 кВт (ФОТО)
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