21.02.2017 / 15:28



В Мариуполе «Автодор» отремонтирует 42 тыс. кв. метров (ФОТО)











В «Мариупольавтодоре» будет работать 290 человек, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом в Фонде развития Мариуполя заявил директор предприятия Дмитрий Чучмай. По его словам, в каждом районе города создадут по нескольку бригад – латочного ремонта, ремонта разрытий «Водоканала» и «Теплости» и так далее.

«Те 24 человека, которые есть сегодня в штате, не покроют объемы работ, стоящие перед нами. Только разрытий в Мариуполе - более 3 тыс. кв. м. Сама структура предприятия предусматривает 290 штатных единиц, из которых порядка 130 мы заберем из «Зеленстроя». Остальные вакансии будем формировать по мере необходимости», - сказал Дмитрий Чучмай.

По его словам, всего на сегодня «Автодору» предстоит отремонтировать 42 тыс. кв. м.

«Это, грубо говоря, по 10 тыс. в каждом районе, не включая социальной сферы, дворов ОСМД и разрытий. Это только текущие ремонты, и мы также готовы это сделать», - уточнил он.

Дмитрий Чучмай добавил, что для предприятия планируется приобретение техники по укладке асфальта на сумму 56 млн. грн.

«В скором времени ожидаются торги в системе электронных закупок «Прозорро». Пока мы будем использовать технику, перешедшую из "Зеленстроя". Также нам уже переданы два завода по производству асфальтобетона – от комбината им. Ильича и КП "Зеленое строительство"», - сказал он.