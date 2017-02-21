21.02.2017 / 14:41



В Мариуполе снимут с маршрутов аварийно опасный транспорт

В 2017 году в Мариуполе максимально обновят транспорт, а аварийно опасный снимут с маршрутов, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

«Планы на 2017 год амбициозны. Мы хотим заменить 40 трамваев. 10 из них уже в Депо-3, забрендированы, проходят регистрацию и обкатку. Еще 30 приобретутся следующим образом: 5 - за средства областного бюджета, 15 - за счет городского и еще 10 – это наш совместный план с Прагой. 2 трамвая Чехия нам подарила, и вместе с ФРМ мы занимаемся их переоборудованием и доставкой. Оставшиеся 8 вагонов руководство Праги рассматривает как возможный подарок, но за это должны проголосовать местные депутаты. Думаю, к концу года мы это выполним», - сказал Василий Клат.

По его словам, в перспективе приобретение еще 17 троллейбусов.

«На шесть из них уже выделены областные средства, проведен тендер, и в течение трех месяцев они должны быть доставлены. На 10 троллейбусов ожидаем решение и средства от Государственного фонда регионального развития. Последний троллейбус мы хотим закупить за сэкономленные средства из совместных проектов с ЕС», - уточнил он.