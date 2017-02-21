21.02.2017 / 13:49



В Мариуполе тестируют устройство диспетчеризации движения транспорта











В Мариуполе тестируют устройство диспетчеризации движения транспорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом в Фонде развития Мариуполя заявил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

«Датчики GPS-навигации установлены на все троллейбусы, автобусы и трамваи МТТУ. Сейчас этот продукт тестируется – идет внесение в базу этой программы расписаний, отрезков, которые связывают остановочные павильоны. Я думаю, что ближе к лету она будет доступна населению – на сайте и в мобильных устройствах», - сказал он.

По словам Василия Клата, для внедрения новых технологий отслеживания транспорта был изучен лучший опыт других стран.

«Мы вышли на производителя, целый год общались, выбирали. Этот программный продукт позволяет оптимизировать работу транспорта на остановочных пунктах. Он будет выдавать проездную карточку водителя, впоследствии его можно встроить в планшеты для онлайн- движения транспорта. Выдает все отчеты: время нахождения на линии, соблюдение и регулярность графиков», - уточнил он.