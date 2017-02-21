21.02.2017 / 12:30



Мариупольская команда КВН примет участие в проекте «Лига смеха» в Киеве

В Мариуполе создали новую команду юмористов «Мариуполь-сити», которая примет участие в проекте «Лига смеха» в Киеве, передает MRPL.CITY.

Как сообщила администратор команды Ольга Шиян, в игровой состав вошли 10 участников.

«Еще в прошлом году впервые в Мариуполе при поддержке городского совета прошел Суперкубок лиги КВН «Маракуйя». Одним из поощрительных призов было создание общей сборной из лучших участников команд для выступления на «Лиге смеха». В новый коллектив вошли студенты, трудящаяся молодежь и ильичевцы - это первая сборная города за пять лет», - рассказала Ольга Шиян.

По ее словам, «Мариуполь-сити» выступит на фестивале перед киевлянами в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета 26 февраля.

«В перспективе – участие в киевском территориальном подразделении телевизионного проекта «Лига смеха» вплоть до финала. Сейчас из 20 зарегистрированных команд разных городов Украины 14 должны пройти в сезон. Мариупольцы подготовили два совершенно разных материала – абсурдный юмор и классический (миниатюры и текстовые шутки)», - уточнила Ольга Шиян.

Цель поездки не только выступление на фестивале киевской «Лиги смеха», но и плотная работа с редакторами, определение стиля и концепции созданной команды. На фестивале киевской «Лиги смеха» мариупольцев оценит не только столичный зритель, оно и звездное жюри – пародист и ведущий Влександр



Скичко, шоумен Артем Гагарин, ведущий канала М1 Денис Христов, суперфиналист шоу «Х-Фактор» и чемпион киевской «Лиги смеха» Эльдар Карибов и другие.