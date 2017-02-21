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21.02.2017 / 10:47

Металлургия Украины умирает из-за блокады, – гендиректор ММК Ильича

Металлургическая отрасль Украины, которая 25 лет независимости была мощным локомотивом и фундаментом для развития экономики, от бессилия начинает в буквальном смысле умирать. Об этом в Facebook написал Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Два с половиной года мы неимоверными усилиями наших многотысячных коллективов, держали промышленные гиганты на плаву. Переживали жесточайшие кризисы на мировом рынке металла, постоянные обстрелы, нас регулярно оставляли без сырья, а мы продолжали держаться на плаву. Нам взрывали мосты, по которым идет сырье для работы заводов. Мы восстанавливали мосты и продолжали работать. Нас оставляли без электроэнергии и газа. А наши коллективы проявляли героизм и чудеса профессионализма. Но сейчас фундамент экономической стабильности страны может расколоться на куски, которые будет невозможно склеить», - пишет Юрий Зинченко.

По его словам, блокада поставок сырья уже привела к остановке заводов на неконтролируемых территориях.

«Что это значит. Тысячи людей останутся без работы, сотни миллионов гривен не получит бюджет от налогов, которые эти предприятия платили в Украину. Расконсервировать сложные металлургические агрегаты не так просто, а некоторые просто невозможно», - добавил Зинченко.

Если блокада будет продолжаться, предостерег он, вскоре вынуждены будут остановиться уже предприятия находящиеся на контролируемой территории Украины. И экономика рухнет в считанные недели по всей стране.

«Десятки тысяч безработных, остановленные промышленные гиганты, умирание целых городов и регионов! Мы это называем патриотизмом и защитой экономических интересов? Мы этого хотим для Украины? Мы пережили очень многое, чтобы не остановить предприятия, которые являются крупнейшими налогоплательщиками страны, но то, что сейчас происходит с блокадой железной дороги, называется "удар ножом в спину" всей промышленности и экономике Украины!», - заявил гендиректор ММК им. Ильича.

О том, что ситуация приобретает катастрофический оборот, заявил в соцсети и Глава совета в Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

« Весь украинский горно-металлургический комплекс на неподконтрольных территориях остановлен. Предприятия работали в законодательном поле Украины и платили налоги в бюджет Украины. Знаю точно, что некоторые руководители наших предприятий там очень серьёзно пострадали за отказ сотрудничать с "властями" ДНР/ЛНР. Десятки тысяч людей остались без работы. Какое-то время будут получать какую-то часть зарплаты. Не хочу даже думать, куда они могут пойти потом, чтобы заработать на жизнь. Так мы Донбасс точно не вернём», - заявил он.

  
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