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20.02.2017 / 17:05
На КПВВ Мариупольского направления наметилась позитивная тенденция
На КПВВ Мариупольского направления нормализовалась ситуация с очередями. Уже довольно продолжительное время на пунктах пропуска «Новотроицкое» и «Гнутово» нет больших проблем с заторами. Эту позитивную тенденцию констатируют пограничники, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua
«По состоянию на данный момент очереди по нулям на обоих КПВВ. Утром были незначительные тянучки на «Новотроицком» - до 25, чуть больше на «Гнутово» - на въезд на неподконтрольную территорию - 90, на выезд - 40 автомобилей. КПВВ работают в штатном режиме и с нового года больших очередей нет. Не припомню также, чтобы за последнее время кто-то оставался ночевать в районе КПВВ, как это бывало ранее», - спикер Донецкого погранотряда Наталья Колесник.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 19,2 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств.