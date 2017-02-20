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Главная / Лента новостей / На КПВВ Мариупольского направления наметилась позитивная тенденция

20.02.2017 / 17:05

На КПВВ Мариупольского направления наметилась позитивная тенденция

На КПВВ Мариупольского направления нормализовалась ситуация с очередями. Уже довольно продолжительное время на пунктах пропуска «Новотроицкое» и «Гнутово» нет больших проблем с заторами. Эту позитивную тенденцию констатируют пограничники, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

«По состоянию на данный момент очереди по нулям на обоих КПВВ. Утром были незначительные тянучки на «Новотроицком» - до 25, чуть больше на «Гнутово» - на въезд на неподконтрольную территорию - 90, на выезд - 40 автомобилей. КПВВ работают в штатном режиме и с нового года больших очередей нет. Не припомню также, чтобы за последнее время кто-то оставался ночевать в районе КПВВ, как это бывало ранее», - спикер Донецкого погранотряда Наталья Колесник.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 19,2 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств.

  
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17:05
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16:01
Отключение воды в мариупольском поселке Каменск
15:29
Мариупольцы могут присоединиться к флешмобу #GlobalShevchenko (ФОТО)
15:10
Мариупольские школы утепляют благодаря проекту, который поддержали депутаты
14:41
Вадим Бойченко встретился с делегацией из Республики Греция (ФОТО)
14:24
Представители Литовской Республики проверили работу мариупольского ЦПАУ
13:55
Глава мариупольской полиции проведет встречу с жителями Мангушского района
13:19
Мариупольских пенсионеров обучают компьютерной грамоте (ФОТО)
12:40
В Мариуполе на линию выйдут брендовые трамваи (ФОТО)
11:54
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16:21 Блокада в Донбассе может обвалить валютный рынок Украины, - зам. главы НБУ
15:40 На Донетчине упал российский БПЛА
14:59 Сотрудники Донецкой железной дороги берут отпуск за свой счет
14:15 Польша поможет с лечением и трудоустройством переселенцев Донбасса
13:35 Украина может заменить уголь из ОРДЛО российским или африканским, – министр энергетики
13:04 Украинский фильм о жизни детей на Донбассе получил гран-при Берлинале
12:50 Более 500 жителей и переселенцев Донетчины получили помощь от бригады мобильной выдачи Гумштаба (ФОТО)
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