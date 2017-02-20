20.02.2017 / 17:05



На КПВВ Мариупольского направления наметилась позитивная тенденция

На КПВВ Мариупольского направления нормализовалась ситуация с очередями. Уже довольно продолжительное время на пунктах пропуска «Новотроицкое» и «Гнутово» нет больших проблем с заторами. Эту позитивную тенденцию констатируют пограничники, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

«По состоянию на данный момент очереди по нулям на обоих КПВВ. Утром были незначительные тянучки на «Новотроицком» - до 25, чуть больше на «Гнутово» - на въезд на неподконтрольную территорию - 90, на выезд - 40 автомобилей. КПВВ работают в штатном режиме и с нового года больших очередей нет. Не припомню также, чтобы за последнее время кто-то оставался ночевать в районе КПВВ, как это бывало ранее», - спикер Донецкого погранотряда Наталья Колесник.