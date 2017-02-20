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Главная / Лента новостей / Благодаря инспекции по благоустройству у мариупольцев снизился уровень травматизма

20.02.2017 / 16:32

Благодаря инспекции по благоустройству у мариупольцев снизился уровень травматизма

Инспекция по благоустройству в течение зимы сотрудничала с травмпунктами мариупольских лечебных учреждений. Это позволило в кратчайшие сроки выявлять нарушения правил благоустройства и устранять их. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Решение о необходимости налаживания партнерских отношений с травмпунктами города принял начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.

«Они передают нам данные о том, где человек получил травму. Наши сотрудники выезжают на места и составляют протоколы, решения по которым выносит административная комиссия. Максимальный штраф для предпринимателей составляет 1700 грн», - сказал он.

отмечает, что в рамках сотрудничества, травмпункты передали в инспекцию около 50 адресов, где травмировались мариупольцы. Это были дворы многоэтажных домов и территории вблизи торговых объектов.

Участки, на которых выявлены нарушения правил благоустройства, берутся на контроль.  Но как показала практика, повторные инциденты не допускаются.  Начальник инспекции также рассказал, что были случаи, когда дворники не надлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, вследствие чего мариупольцы получали травмы.

«С ними также проводились разъяснительные беседы и применялись штрафные санкции», - добавил Сергей Марчук.

  
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15:10
Мариупольские школы утепляют благодаря проекту, который поддержали депутаты
14:41
Вадим Бойченко встретился с делегацией из Республики Греция (ФОТО)
14:24
Представители Литовской Республики проверили работу мариупольского ЦПАУ
13:55
Глава мариупольской полиции проведет встречу с жителями Мангушского района
13:19
Мариупольских пенсионеров обучают компьютерной грамоте (ФОТО)
12:40
В Мариуполе на линию выйдут брендовые трамваи (ФОТО)
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15:40 На Донетчине упал российский БПЛА
14:59 Сотрудники Донецкой железной дороги берут отпуск за свой счет
14:15 Польша поможет с лечением и трудоустройством переселенцев Донбасса
13:35 Украина может заменить уголь из ОРДЛО российским или африканским, – министр энергетики
13:04 Украинский фильм о жизни детей на Донбассе получил гран-при Берлинале
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