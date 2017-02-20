20.02.2017 / 15:29



Мариупольцы могут присоединиться к флешмобу #GlobalShevchenko (ФОТО)











Ко дню рождения Тараса Шевченко стартовал международный флешмоб "Global Shevchenko". Главная цель флешмоба — почтить память великого Кобзаря, показав памятники, установленные в Украине и по всему миру, сообщает ИА «Вчасно» , передает ilich . in . ua . С 10 февраля до 8 марта необходимо сделать фото или селфи возле памятника Тарасу Шевченко и опубликовать в соцсети Facebook. К флешмобу уже присоединились участники из многих городов Украины, а также из Армении, Грузии, Дании, Беларуси, Франции, Латвии и других стран. Правила флешмоба: с 10 февраля до 8 марта необходимо сделать фото или селфи возле памятника Тарасу Шевченко;

добавить фото у памятника на официальной странице флешмоба в Facebook - https://www.facebook.com/events/228139920989530, а также на своих страницах в социальных сетях, обязательно поставить хэш-тег #GlobalShevchenko и указать страну и город, где сделано фото.