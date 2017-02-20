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20.02.2017 / 15:29
Мариупольцы могут присоединиться к флешмобу #GlobalShevchenko (ФОТО)
Ко дню рождения Тараса Шевченко стартовал международный флешмоб "Global Shevchenko". Главная цель флешмоба — почтить память великого Кобзаря, показав памятники, установленные в Украине и по всему миру, сообщает ИА «Вчасно», передает ilich.in.ua.
С 10 февраля до 8 марта необходимо сделать фото или селфи возле памятника Тарасу Шевченко и опубликовать в соцсети Facebook.
К флешмобу уже присоединились участники из многих городов Украины, а также из Армении, Грузии, Дании, Беларуси, Франции, Латвии и других стран.
Правила флешмоба:
- с 10 февраля до 8 марта необходимо сделать фото или селфи возле памятника Тарасу Шевченко;
- добавить фото у памятника на официальной странице флешмоба в Facebook - https://www.facebook.com/events/228139920989530, а также на своих страницах в социальных сетях, обязательно поставить хэш-тег #GlobalShevchenko и указать страну и город, где сделано фото.