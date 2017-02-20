20.02.2017 / 15:10



Мариупольские школы утепляют благодаря проекту, который поддержали депутаты

В проекте городского совета «Теплая школа» участвуют школы №№ 27 и 47, а также и Мариупольский технический лицей. На данный момент проект успешно реализован в ОШ №47, заявляет пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Еще в октябре здание школы имело просто удручающий вид: разрушенные плиты с открытой арматурой, оконные блоки с прогнившими рамами. И в довольно короткий срок заменены все оконные блоки, входные двери, выполнено утепление стен фасада здания с углублением на метровую глубину и с восстановлением отмостки.

«Хочу отметить роль нового депутатского корпуса, который поддержал данный проект и сделал все для его успешной реализации. Хотя сам проект дорогостоящий, более 5 миллионов, но уверена, в ближайшее время он окупится», - считает директор ОШ №47, депутат Мариупольского городского совета Нина Воробей. Она отметила, что настоящей проверкой на эффективность стали январские 20-ти градусные морозы с восточным ветром. При подаче теплоносителя на входе + 64 град. в классных комнатах и учебных кабинетах средняя температура составляла +22,+25 град.

В управлении образования заметили, что в следующем году в проекте «Теплая школа» примут участие школы №№7, 10, 15 и 46.

«При отборе школ на участие в данном проекте учитывалось техническое состояние того или иного учебного учреждения. К примеру, нарушение термосистемы или целостности конструкции», - объясняет заместитель начальника управления образования городского совета Елена Узун.