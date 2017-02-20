20.02.2017 / 14:41



Вадим Бойченко встретился с делегацией из Республики Греция (ФОТО)















Городской голова Вадим Бойченко встретился с делегацией, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Греция, ответственный по вопросам диаспоры Теренес Куик. Предметом обсуждения стала жизнь греческой диаспоры в Мариуполе, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Мэр поприветствовал гостей и отметил, что в 2016 году он посетил остров Кифнос и привез мощи Митрополита Игнатия на его историческую родину: «Мариуполь и Греция укрепили свою связь не только исторически и культурно, но и духовно».

Теренес Куик подчеркнул, что ему приятно находиться в Мариуполе. Он передал Вадиму Бойченко письмо от мэра острова Кифнос и поблагодарил за заботу о греческой диаспоре в Мариуполе.

Глава почетной делегации рассказал о целях визита и поделился впечатлениями от пребывания в Сартане и других близлежащих к Мариуполю греческих поселков. Он приехал в Мариуполь по распоряжению премьер-министра республики, чтобы узнать, как живет греческая диаспора в условиях конфликта на востоке Украины.

«По распоряжению премьер-министра Греции, мы увеличим финансирование, направленное в Федерацию Греков Украины. Это финансирование будет направлено на то, чтобы Федерация в сотрудничестве с Генеральным Консульством, оказала как можно больше помощи детям, которые проживают на линии соприкосновения», - добавил Теренс Куик.