20.02.2017 / 14:24



Представители Литовской Республики проверили работу мариупольского ЦПАУ







Представители Литовской Республики во время визита в Мариуполь решили проверить работу Центра предоставления административных услуг и «зарегистрировали» домик у моря. По их словам, литовцы могут поучиться профессионализму в мариупольском центре. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«За пять месяцев работы к нам обратилось 87 тысяч человек. Мы занимаемся регистрацией предпринимателей, регистрацией места жительства, земельных участков, фиксируем обращения жителей», - рассказала директор ЦПАУ Елена Парамонова.