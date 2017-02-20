20.02.2017 / 13:19



Мариупольских пенсионеров обучают компьютерной грамоте (ФОТО)











Компьютер, Интернет, «Skype» – слова, к которым люди старшего поколения относятся с некоторой опаской. В Университете третьего возраста при территориальном центре социального обслуживания Кальмиусского района создан курс компьютерного обучения, доступный для понимания людьми любого возраста, сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Стоит отметить, что создать курс обучения для пенсионеров – задача не из легких. Они не будут осваивать компьютерную программу, которая им не нужна. Более того, если у человека не будет получаться работать с компьютером, он может потерять веру в свои способности и опустить руки. Поэтому Университет третьего возраста постоянно работает над обновлением тем занятий, чтобы сделать их максимально интересными для его студентов.

Выход на пенсию – это время освоить что-то новое, на что раньше не хватало времени. Компьютер и Интернет поможет студентам Университета третьего возраста общаться с детьми и внуками на равных – при помощи современной техники.