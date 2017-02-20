20.02.2017 / 12:40



В Мариуполе на линию выйдут брендовые трамваи (ФОТО)







На улицах Мариуполя скоро появятся чешские трамваи с новым логотипом города, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. О брендировании импортных трамваев в МТТУ сообщается на официальной странице Фонда развития Мариуполя в «Фейсбуке». «Мы брендировали трамваи. Делимся первыми фото. Скоро 10 чешских вагонов выйдут на линию вслед за новыми автобусами и троллейбусами», - сказано в сообщении. Напомним, ранее городской голова Вадим Бойченко презентовал 15 новых автобусов и заявил о выходе на линию трамваев из Праги в марте.

