20.02.2017 / 11:54



Мариуполь чтит память Героев Небесной Сотни (ФОТО)























Мариуполь знает цену подвигу Героев: сотни горожан пришли на митинг-реквием к памятнику Тараса Шевченко, чтобы почтить память Небесной Сотни - символа несломленного украинского духа, об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Площадь заполнили национальная символика и сине-желтые цветы. Отдать дань уважения Героям пришел городской голова Вадим Бойченко и его заместители. Мариупольцы склонили голову в память о Небесной Сотне, спели Гимн Украины, а молодежь рассказала о подвиге Героев и спела о мире. Митинг завершился возложением цветов к подножию памятника.

«Это день настоящих патриотов. Небесная Сотня - люди, уставшие от той жизни, которая сложилась за многие годы независимости, они вышли и сказали, что готовы двигаться вперед, жить в демократическом, свободном, мирном, европейском государстве. Произошла трагедия, которая унесла жизни. И это боль для каждого украинца. Поэтому сегодня важно помнить об этом, передавать историю и формировать дух патриотизма», - отметил Вадим Бойченко.