20.02.2017 / 11:11



У жителя Мариуполя изъяли «целый арсенал» холодного и огнестрельного оружия (ФОТО)















В Мариуполе, в рамках спецмероприятий, которые продолжают производиться на территории региона, полицейские получили информацию о том, что житель Приморского района хранит в квартире смертоносные предметы, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Во время санкционированного обыска в двух комнатах и коридоре среди бытовых и личных вещей правоохранители изъяли охотничий карабин, 3 пистолета, 8 охотничьих ножей, кастет, нунчаки, телескопическую палку и более 500 патронов различного калибра в пачках и россыпью.

Владелец арсенала пояснил, что уже давно увлекается оружием, а потому в обход законного оформления создал собственную коллекцию опасных предметов. Что же касается их происхождения, то пистолеты ему подарили, а вот обстоятельства появления других образцов мужчина вспомнить не смог.

По указанному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.