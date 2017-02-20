20.02.2017 / 10:35



ALEKSEEV выступит в Мариуполе в рамках первого Всеукраинского тура







Триумфатор в номинации «Открытие года» по версии YUNA, обладатель награды «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards, и «Песня года», певец ALEKSEEV отправляется в свой первый тур по городам Украины.

Успех дебютного альбома артист закрепит одноименным нон-стоп шоу "Пьяное солнце", которое покажет в 12-ти городах. Презентация студийного альбома самого романтичного певца Украины символично началась 14 февраля, в День всех влюбленных!









